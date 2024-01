Počet obyvateľov Bytče vlani medziročne vzrástol

Bytča 12. januára (TASR) - Mesto Bytča zaznamenalo k 31. decembru 2023 medziročný nárast obyvateľstva o 91. Ich celkový počet tak vzrástol na 11.557. Podiel na tom majú najmä novoprihlásení obyvatelia. TASR o tom informovala hovorkyňa Bytče Adriana Brziaková.



V roku 2023 pribudlo do Bytče 126 novonarodených detí, z toho 75 chlapcov a 51 dievčat. "Opustilo nás 93 obyvateľov, z toho 46 mužov a 47 žien. Do mesta sa vlani prihlásilo k trvalému pobytu 221 a odhlásilo 141 obyvateľov," uviedla hovorkyňa.



Vlani bolo v meste 57 sobášnych obradov. Z toho 32 párov si povedalo áno na mestskom úrade a 25 párov sa sobášilo cirkevne.



Vydali celkom 90 stavebných rozhodnutí, čo je podľa hovorkyne o 32 viac ako v roku 2022. "Kolaudačných rozhodnutí bolo v minulom roku 60 a 90 bolo územnoplánovacích informácií, potvrdení skutkového stavu alebo podobných stanovísk a vyjadrení. Oproti predchádzajúcemu roku sa stavebné aktivity v meste začali intenzívnejšie rozvíjať, a to proporčne vo všetkých mestských častiach," zhodnotila Brziaková.