Detva 18. januára (TASR) - Počet obyvateľov Detvy za desať rokov klesol o vyše tisíc. K 1. januáru tohto roka malo mesto 13.695 obyvateľov, v roku 2014 ich žilo pod Poľanou 14.713. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že k 1. januáru 2004 žilo v Detve 14.151 ľudí. Vlani sa rodičom s trvalým pobytom v Detve narodilo 103 detí, z toho bolo 53 dievčat a 50 chlapcov. "Počet chlapcov narodených v roku 2023 je pritom rovnaký ako bol v roku 2022. Dievčat sa vtedy narodilo 54," objasnil.



Z dievčenských mien sa rodičom najviac páčilo Viktória, použili ho v piatich rodinách. Medzi chlapcami to bol Tomáš, ktoré rodičia vybrali v štyroch prípadoch.



Štatistika prisťahovaných a odsťahovaných ľudí je podľa hovorcu vyrovnaná. "Vlani sa do Detvy 156 ľudí prisťahovalo a 157 ľudí sa z mesta odsťahovalo," spresnil.



Ako uviedol, manželstvo vlani pod Poľanou uzavrelo 59 párov, z toho 27 sobášov bolo cirkevných a 32 civilných. "V roku 2023 zomrelo 160 obyvateľov Detvy, čo je o 12 menej ako v roku 2022," poznamenal.



Vo Zvolene sa v roku 2023 narodilo 113 detí a šesť z nich pochádza z dvojičiek. Informoval o tom hovorca mesta Martin Svatuška.



Pri chlapcoch rodičia najviac volili mená ako Michal, Matej, Richard, Samuel, Tomáš i Jakub. Dievčenskými menami uplynulého roka boli Nela, Nina, Sára, Natália, Bianka, Eliška a Zara. "Prvým dieťaťom s trvalým pobytom vo Zvolene sa stala Zoja, ktorá sa narodila 2. januára popoludní," doplnil.



Netradičnými chlapčenskými menami boli napríklad Ratibor, Nimrod alebo Anchel. U dievčat Aylin, Alessia alebo Zea.



Vlani vo Zvolene uzavreli páry 206 sobášov, 44 z nich bolo cirkevných. Naopak, 108 párov ukončilo svoje manželstvo.