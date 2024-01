Dolný Kubín 13. januára (TASR) - Počet obyvateľov Dolného Kubína vlani opäť mierne poklesol. Kým v roku 2022 v meste žilo 17.675 Dolnokubínčanov, minulý rok to bolo 17.522. Podľa primátora Jána Prílepka však ide o jeden z najmenších poklesov za posledné roky.



"Problémom naďalej ostáva to, že v našich domoch a bytoch žije mnoho ľudí s trvalým pobytom mimo Dolného Kubína. Vychádza to aj z údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021," uviedol primátor. Poznamenal, že ide takmer o tisíc ľudí.



Prílepok dodal, že to pre mesto výrazným spôsobom komplikuje situáciu, pretože na týchto obyvateľov nedostanú podielové dane zo štátu. "Musíme však vynakladať finančné prostriedky na všetko, čo v meste budujeme, opravujeme alebo organizujeme. Slúži to aj týmto ľudom, ktorí tu trvalý pobyt nemajú," povedal.