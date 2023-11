Počet obyvateľov Hriňovej pod Poľanou sa znižuje, tvrdí primátor

Hriňová 6. novembra (TASR) - Počet obyvateľov Hriňovej v Detvianskom okrese sa znižuje. V roku 2020 žilo v meste 7298 obyvateľov, v januári tohto roku to bolo 7129. TASR to potvrdil primátor Stanislav Horník.



Ako ďalej uviedol, prirodzený úbytok obyvateľov, teda rozdiel medzi počtom zomretých a narodených, predstavoval 42 obyvateľov v roku 2020. "Tak ako celá naša krajina a prakticky celá Európa, aj naše mesto čelí nepriaznivému demografickému vývoju. Táto skutočnosť je známa už niekoľko desaťročí," objasnil s tým, že prirodzený úbytok obyvateľov v pandemickom roku 2021 sa zrýchlil na 63 obyvateľov. V roku 2022 sa zas podľa primátora spomalil na 16. Zdôraznil, že v polovici 70. rokov 20. storočia sa v Hriňovej rodilo 250 novorodencov ročne, v 90. rokoch viac ako 100 novorodencov. "Posledných 30 rokov je to len 50 až 70 ročne," podotkol.



Horník spomenul, že o niečo menej vypuklým demografickým problémom je vysťahovalectvo. Rozdiel medzi počtom odsťahovaných a prisťahovaných v roku 2020 predstavoval osem obyvateľov, v minulom roku 12. "Nepriaznivý demografický vývoj sa aj v našom meste snažíme zvrátiť podporou dostupného bývania pre mladé rodiny s deťmi," poznamenal.



Doplnil, že v rokoch 2015 a 2016 skolaudovali 66 nájomných bytov bežného štandardu v dvoch nájomných bytových domoch. Bolo to s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva výstavby. "V rovnakom období to bolo ďalších desať bytov v réžii súkromného investora," informoval.



V súčasnosti miestny investor pokračuje s výstavbou ďalšieho bytového domu na Školskej ulici. V procese územného konania sú ďalšie dva nájomné bytové domy na rovnakej ulici. "Komisia výstavby v Hriňovej tiež posudzovala ďalšie tri projektové zámery na výstavbu nájomných bytových domov vo vybraných lokalitách," povedal primátor. Konštatoval, že vlani skolaudovali 12 rodinných domov, v roku 2021 ich bolo 24 a v roku 2020 to bolo 21 domov. V tomto roku ich bolo zatiaľ osem.