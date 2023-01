Počet obyvateľov mesta Trnava sa vlani znížil o 384

Trnava 3. januára (TASR) – Krajské mesto Trnava vstúpilo do roku 2023 s počtom obyvateľov 62.397. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 384 ľudí s trvalým bydliskom menej, pokles v roku 2022 je však zároveň o takmer polovicu nižší, ako bol v závere roka 2021, a porovnateľný s rokmi predchádzajúcimi. Vyplýva to z údajov na webovej stránke egov.trnava.sk.



Vlani sa v Trnave narodilo 613 detí a zomrelo 640 obyvateľov. Prisťahovalo sa 1051 ľudí a z trvalého pobytu sa odhlásilo 1408. Spomedzi celkového počtu obyvateľov žilo v meste 32.622 žien a 29.775 mužov, medziročne sa počet mužov znížil o 210 a žien o 174.



Svoje narodeniny na Nový rok oslavovalo 100 Trnavčaniek a 113 Trnavčanov, na Silvestra svoj sviatok slávilo 71 mužov a 63 žien.