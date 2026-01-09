< sekcia Regióny
Počet obyvateľov Novej Bane vlani poklesol
Autor TASR
Nová Baňa 9. januára (TASR) - Počet obyvateľov Novej Bane v okrese Žarnovica vlani poklesol. Kým ku koncu roka 2024 mala Nová Baňa 6809 obyvateľov, na sklonku minulého roka ich bolo 6762. Z toho bolo 3290 mužov a 3472 žien. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila novobanská radnica.
Miestna matrika evidovala vlani 66 narodení, z čoho bolo 28 chlapcov a 38 dievčat. Taktiež 75 úmrtí, pričom išlo o 37 mužov a 38 žien. Do mesta sa prisťahovalo 87 ľudí a odsťahovalo sa 125 obyvateľov. V Novej Bani evidovali vlani celkom 63 sobášov.
