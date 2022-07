Počet obyvateľov obce Reca pri Senci za 20 rokov narástol o 40 percent

Bratislava 25. júla (TASR) - Jedným z najvýraznejších príkladov, ako sa v období ostatných Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) zdynamizoval rozvoj sídiel v okolí Bratislavy, a najmä v okrese Senec, je obec Reca. "Počet jej obyvateľov narástol za posledných 20 rokov o 40 percent," priblížila hovorkyňa SODB 2021 Jasmína Stauder.



Kým v roku 2001 podľa vtedajšieho sčítania mala Reca 1175 obyvateľov, v roku 2011 to bolo 1378 a pri minuloročnom sčítaní ich počet narástol na 1656. "Za posledných 20 rokov sa počet rezidentov zvýšil o 481 osôb," konkretizovala Stauder.



Medzicenzálne (2011 - 2021) v obci Reca vzrástol aj počet domov a bytov. "Pribudlo 153 domov. V roku 2011 ich bolo 478, v roku 2021 ich evidovali 631. Vzniklo tiež 141 nových bytov, z 514 bytov v roku 2011 stúpol ich počet na 655 v roku 2021," informovala Stauder.



Z výsledkov SODB 2021 vyplýva tiež to, že viac ako dve tretiny obyvateľov Rece (68,2 percenta - 1128 obyvateľov) tvoria ľudia vo veku od 15 do 64 rokov. Vyše dvoch tretín (67,3 percenta) všetkých rezidentov sa hlási k slovenskej, vyše štvrtiny (26,6 percenta) k maďarskej národnosti.