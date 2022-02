Počet obyvateľov okresu Gelnica stúpol, vypláva to z údajov sčítania

Gelnica 14. februára (TASR) – Celkový počet obyvateľov okresu Gelnica za uplynulých desať rokov stúpol napriek tomu, že vo väčšine obcí, vrátane okresného mesta, obyvateľov ubudlo. Kým tu v roku 2011 žilo celkovo 31.272 ľudí, vlani to bolo o 426 viac. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021.



Najvýraznejší nárast evidujú Richnava, kde pribudlo viac ako 27 percent obyvateľov, a Nálepkovo s 19-percentným nárastom. Celkovo stúpol počet obyvateľov v piatich obciach v tomto okrese. Okrem Richnavy (677) a Nálepkova (591) sú to aj Mníšek nad Hnilcom, kde pribudlo 128 obyvateľov, Švedlár (29) a Smolnícka Huta (19). Čo sa týka poklesu, najviac ľudí ubudlo v Gelnici (251), Smolníku (140) a v Prakovciach (105).



Richnava má na základe výsledkov sčítania 3171 obyvateľov, podľa starostu Ivana Dunku sú takmer 3000 z nich Rómovia. V rámci SODB 2021 sa k rómskej národnosti prihlásilo 1550 obyvateľov tejto obce, ako ďalšiu národnosť ju uviedlo ďalších 748 ľudí.



V Richnave žije z celého okresu aj najviac detí do 14 rokov, a to 1371. "Je tu vysoká pôrodnosť, najmä v osade Ružakovec," dodal pre TASR starosta.



Celkovo 1296 detí v uvedenom veku žije v Nálepkove. S počtom 885 nasleduje okresné mesto Gelnica.



V Gelnickom okrese sa po slovenskej národnosti najviac ľudí hlásilo k rómskej (2142), rusínskej (127) a nemeckej (91). Ako ďalšiu národnosť uviedlo rómsku 1358 ľudí, rusínsku 276 a nemeckú 191.



Najviac Rómov v uvedenom okrese žije v Richnave, Rusíni majú najväčšie zastúpenie v obciach Závadka, Kojšov, Helcmanovce a Stará Voda. K nemeckej národnosti sa hlásia najmä obyvatelia Smolníckej Huty, Smolníka, Gelnice či Švedlára.