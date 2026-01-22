Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obyvateľov Rimavskej Soboty vlani klesol pod 21.000

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

V rimavskosobotskej nemocnici, kde sa rodia deti z celého regiónu, zaznamenali vlani 783 pôrodov.

Rimavská Sobota 22. januára (TASR) - Počet obyvateľov Rimavskej Soboty vlani klesol pod 21.000, ku koncu roka tam žilo 20.943 ľudí. V meste v roku 2025 zomrelo 223 obyvateľov, narodilo sa 107 detí s trvalým pobytom v Rimavskej Sobote. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.

V matričnom obvode, do ktorého okrem Rimavskej Soboty patria aj obce Zacharovce, Rimavské Janovce, Pavlovce a Horné Zahorany, zomrelo vlani 556 ľudí. V samotnom okresnom meste evidujú 223 úmrtí obyvateľov, z toho 109 mužov a 114 žien.

„Do Rimavskej Soboty sa v roku 2025 prisťahovalo 197 osôb a odsťahovalo 289 ľudí. Počet obyvateľov Rimavskej Soboty klesá, ku koncu roka 2025 žilo v meste 20.943 obyvateľov. V roku 2024 žilo v Rimavskej Sobote 21.143 obyvateľov a v roku 2023 21.322,“ priblížila radnica.

V meste bolo v uplynulom roku uzavretých celkovo 82 sobášov, v porovnaní s prechádzajúcim rokom ide o pokles o 12. V 61 prípadoch išlo o civilné sobáše, ďalších 21 sa konalo v kostoloch. „Na matričnom úrade zaznamenali celkovo šesť sobášov s cudzím štátnym príslušníkom, v troch prípadoch z Maďarska a po jednom z Česka, Poľska a Malajzie,“ doplnilo mesto s tým, že najviac sobášov, a to 18, sa vlani konalo počas septembra.

V rimavskosobotskej nemocnici, kde sa rodia deti z celého regiónu, zaznamenali vlani 783 pôrodov. Narodilo sa tam 397 chlapcov a 389 dievčat. Mesto za uplynulý rok eviduje 107 narodených Rimavskosoboťanov, z toho 56 chlapcov a 51 dievčat.
