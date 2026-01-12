< sekcia Regióny
Počet obyvateľov Trenčína medziročne mierne klesol
Medzi minuloročnými novorodencami - Trenčanmi - bolo 166 chlapcov a 153 dievčat. Ich rodičia im najčastejšie dali mená Samuel, Oliver, Jakub a Sára, Karolína, Ema.
Autor TASR
Trenčín 12. januára (TASR) - Mesto Trenčín vstúpilo do roku 2026 s 53.751 obyvateľmi. Medziročne ich počet klesol o 77. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Rozhodujúci podiel na poklese počtu obyvateľov má veľký rozdiel medzi narodenými a zomretými. Hoci sa v minulom roku v našom meste narodilo 1481 detí, novorodených Trenčanov bolo len 319. Naopak, v roku 2025 zomrelo 573 obyvateľov nášho mesta,“ spresnila hovorkyňa.
Medzi minuloročnými novorodencami - Trenčanmi - bolo 166 chlapcov a 153 dievčat. Ich rodičia im najčastejšie dali mená Samuel, Oliver, Jakub a Sára, Karolína, Ema.
V minulom roku sa z Trenčína odsťahovalo 750 ľudí a prisťahovalo sa 846 nových Trenčanov. Manželstvo uzavrelo 230 párov, z nich sa pre civilný sobáš rozhodlo 174 párov, cirkevných sobášov bolo 56. V roku 2025 počet sobášov klesol, rozvodov bolo viac - 120.
