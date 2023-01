Počet obyvateľov v Brezovej pod Bradlom klesol v roku 2022 o 84 ľudí

Brezová pod Bradlom 25. januára (TASR) – Mesto Brezová pod Bradlom v okrese Myjava evidovalo k 31. decembru 2022 vo svojich štatistikách 4738 obyvateľov. Z tohto počtu bolo 2328 mužov a 2410 žien. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



Je to o 84 menej obyvateľov ako tomu bolo na konci roka 2021. Podobný pokles zaznamenalo mesto už druhý rok po sebe, keď v roku 2021 klesol počet obyvateľov o 85. Za dva roky tak klesol o viac ako dve percentá.



Priemerný vek obyvateľstva bol 44,91 roka, rok predtým to bolo 44,3 roka. "Počas roka 2021 sa v meste narodilo 21 detí. Viac bolo chlapcov, 11, dievčat bolo desať. V meste na kopaniciach zomrelo 63 občanov, z toho 29 mužov a 34 žien. Priemerný vek zomretých bol 75,7 roka," informuje mesto.



Za znížený počet obyvateľov môže aj viac odsťahovaných ako prisťahovaných. "Do mesta sa prisťahovalo 69 občanov, 33 mužov a 36 žien, z mesta sa, naopak, odsťahovalo 111. Z nich bolo 51 mužov a 60 žien," doplnilo mesto.