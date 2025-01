Počet obyvateľov v Bytči vlani v porovnaní s rokom 2023 stúpol

Bytča 11. januára (TASR) - Mesto Bytča evidovalo k 31. decembru minulého roka 11.642 obyvateľov. V porovnaní s rokom 2023 ich počet stúpol o 89 osôb. Samospráva tiež vlani zaznamenala 55 sobášov, v meste sa narodilo 105 detí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Adriana Brziaková.



"Počet obyvateľov v meste je z roka na rok mierne stúpajúci, čo naznačuje pozitívny trend v demografickom vývoji," skonštatovala Brziaková.



V roku 2024 sa narodilo v Bytči 105 detí, z toho 52 chlapcov a 53 dievčat, čo je o 11 novonarodených detí menej ako v roku 2023. "Rozlúčili sme sa so 105 obyvateľmi mesta, z toho bolo 51 mužov a 54 žien. Rok 2024 bol tiež obdobím, keď sa mestské časti rozrástli o nových obyvateľov, čo je dôkazom pokračujúcej atraktivity Bytče ako miesta pre život a prácu. Do mesta sa prisťahovalo 228 ľudí, odsťahovalo sa z neho 134 obyvateľov," priblížila ďalej hovorkyňa mesta.



Radnica za minulý rok podľa nej eviduje 55 sobášov, čo je takmer rovnaké číslo ako v roku 2023. "Dva sobáše boli s príslušníkmi inej krajiny. Najväčší záujem je o cirkevné sobášne obrady, ktorých bolo vlani 34, a to v Kostole všetkých svätých," doplnila s tým, že civilné sobáše sa konali v priestoroch mestského úradu alebo v Sobášnom paláci v Bytči.



"Všetky tieto údaje poukazujú na rastúci záujem o mesto, ktorý je podporovaný kvalitným životom a priaznivými podmienkami pre rodiny. Mesto pokračuje a bude naďalej pokračovať v rozvoji bývania a infraštruktúry, ako aj v podpore aktivít, ktoré prilákajú nových obyvateľov. Ide napríklad o aktuálnu výstavbu nových bytov na sídlisku Thurzove sady či v mestskej časti Pšurnovice," dodala Brziaková.