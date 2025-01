Počet obyvateľov v Šali klesá, ich priemerný vek rastie

Šaľa 13. januára (TASR) - Mesto Šaľa evidovalo ku koncu roka 2024 celkovo 20.150 obyvateľov, čo je medziročný pokles o 155 ľudí. V meste žilo ku koncu uplynulého roka 9719 mužov a 10.431 žien. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú zverejnilo mesto Šaľa.



V meste sa narodilo 129 detí, zomrelo 194 osôb. Rok predtým prišlo na svet 143 detí a zomrelo 236 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil počet prisťahovaných osôb zo 185 na 235 ľudí. Odsťahovalo sa 325 ľudí, kým v predchádzajúcom roku to bolo 428 občanov.



Počet obyvateľov v meste klesá od roku 1997 s výnimkou roka 2002. V roku 1997 žilo v Šali 25.439 obyvateľov, čo je najviac od roku 1989.



Priemerný vek obyvateľstva vlani vzrástol na 45 rokov, v roku 2023 to bolo 43 rokov. V predproduktívnom veku bolo ku koncu minulého roka 2946 obyvateľov, v produktívnom 12.930 obyvateľov a v poproduktívnom veku 4274 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol počet osôb v predproduktívnom veku o 105 osôb a v produktívnom o 191 osôb. O 141 ľudí sa medziročne zvýšil počet ľudí v poproduktívnom veku.