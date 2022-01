Počet obyvateľov v Spišskom Podhradí by sa mohol zvýšiť o štvrtinu

Spišské Podhradie 20. januára (TASR) – Počet obyvateľov by sa v Spišskom Podhradí mohol v najbližších rokoch zvýšiť o štvrtinu. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Michal Kapusta s tým, že o zlepšenie demografického vývoja sa snažia už od roku 2010. „Vtedy sme začali s prípravou štyroch lokalít na individuálnu bytovú výstavbu, kde vzniklo 55 stavebných pozemkov, ktoré už sú predané,“ priblížil Kapusta.



V súčasnosti v ďalších dvoch lokalitách pripravujú výstavbu a už aj stavajú rodinné domy dvaja súkromní investori. Primátor verí, že by sa vďaka tomu mohol v najbližších troch – štyroch rokoch zvýšiť počet obyvateľov mesta o približne 1000 ľudí. „Momentálne máme zhruba 4000 občanov. V rokoch 2013 a 2014 sme zaznamenali nárast počtu obyvateľov, potom sa to zastavilo, respektíve začalo trochu klesať. Predpokladáme, že vďaka výstavbe v lokalitách nazvaných Svätý Martin a Pivovar sa tento trend podarí zvrátiť a naštartovať smerom hore,“ zdôraznil Kapusta.



Príchodom developerov podľa neho samospráve odpadla práca s infraštruktúrou, takže sa môže venovať doplnkovej agende pre občanov, ktorá sa týka vzdelávania, kultúry, športu či cestového ruchu. „Myslím si, že rozhodne nášmu mestu pomohla výstavba diaľnice D1, takže je veľmi dobrá dostupnosť do okresných miest Levoča či Poprad a zároveň aj do krajského mesta Prešov,“ skonštatoval primátor.



Projekt novej obytnej zóny Pivovar by mal byť ukončený v priebehu budúceho roka a dohromady tam bude stáť približne 56 domov. Prvá etapa výstavby v lokalite Svätý Martin s radovou výstavbou, samostatnými domami a dvojdomami by mala byť dokončená v tomto roku. V rámci druhej etapy s plánovaným dokončením v roku 2023 sa ráta aj s výstavbou občianskej vybavenosti vrátane materskej školy - jaslí, obchodov, penziónu či domova sociálnych služieb a športového zázemia. Celý projekt je rozdelený na viacero etáp, po jeho dokončení by tam malo pribudnúť odhadom asi 170 domov.