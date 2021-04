Počet ochorení na chrípku minulý týždeň v Nitrianskom kraji klesol

Nitra 6. apríla (TASR) – V Nitrianskom kraji počas veľkonočných sviatkov klesla chorobnosť na akútne respiračné ochorenia i na chrípku. Vyplýva to z údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.



Ten v priebehu 13. kalendárneho týždňa evidoval 769 respiračných ochorení, z nich šlo o chrípku v 70 prípadoch. „Predstavuje to pokles chorobnosti o 17,2 percenta oproti predchádzajúcemu týždňu,“ informoval RÚVZ.



Najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 35 percent zápalov prínosových dutín, 25 percent pneumónií a 40 percent zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 45 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 27 percent lekárov pre dospelých.