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Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji klesol
Celkovo bolo v priebehu 47. kalendárneho týždňa hlásených 4292 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 523 prípadoch.
Autor TASR
Nitra 24. novembra (TASR) - Počet ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji v priebehu uplynulého týždňa klesol. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Celkovo bolo v priebehu 47. kalendárneho týždňa hlásených 4292 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 523 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje pokles chorobnosti o 34 percent. Najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 157 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 55 percent zápalov prínosových dutín, 15 percent zápalov pľúc a 30 percent zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v okrese Levice. Zákaz návštev aj naďalej platí v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
Celkovo bolo v priebehu 47. kalendárneho týždňa hlásených 4292 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 523 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje pokles chorobnosti o 34 percent. Najviac chorých bolo medzi deťmi do päť rokov,“ uviedol RÚVZ.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 157 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 55 percent zápalov prínosových dutín, 15 percent zápalov pľúc a 30 percent zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v okrese Levice. Zákaz návštev aj naďalej platí v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.