ÚVZ SR: Chorých na chrípku v poslednom týždni ubudlo

Bratislava 8. februára (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 11. týždňa klesol v porovnaní s minulým týždňom o 11 percent. Lekári celkovo nahlásili 49.108 ARO. V počte najviac chorých dlhodobo vedie Bratislavský kraj. Naopak, najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný v prípade 1130 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (577). Ochorenia hlásilo 58 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 49 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov bol zaznamenaný v Trnavskom, najnižší v Bratislavskom kraji.



Lekári hlásili v 11. kalendárnom týždni 5506 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 11,2 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 20,1 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.



Hlásených bolo 26 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 16 materských škôl a desať základných škôl. Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO bol vydaný zákaz návštev v siedmich zdravotníckych zariadeniach.



Hlásených bolo 15 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI. Z nich sa vyskytlo päť prípadov v Trenčianskom kraji, štyri prípady boli v Nitrianskom kraji, tri prípady v Trnavskom kraji, dva prípady v Žilinskom a jeden prípad v Prešovskom kraji. Ani jedna osoba nebola očkovaná. Z celkového počtu prípadov SARI hlásených v 11. kalendárnom týždni 2019 nebol hlásený ani jeden prípad úmrtia.



Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.



Počet chorých na ARO má v Košickom kraji štvrtý týždeň klesajúcu tendenciu

Tento týždeň v porovnaní s predchádzajúcim poklesla chorobnosť týkajúca sa všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO) v Košickom kraji o 5,3 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.



Lekári hlásili celkovo 7292 chorých na ARO, z toho bolo 671 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 133 ľudí, najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do piatich rokov.



Výchovno-vzdelávací proces bol v 11. kalendárnom týždni prerušený v 13 zariadeniach. Zatvorených bolo osem materských škôl (MŠ). Po jednom v okresoch Košice I, Michalovce, Sobrance, Trebišov a po dve MŠ v okresoch Košice-okolie a Spišská Nová Ves. Čo sa týka základných škôl, zatvorená bola jedna v okrese Spišská Nová Ves, ďalšia v okrese Gelnica a v Rožňavskom okrese išlo o tri ZŠ.



RÚVZ so sídlom v Košiciach v tomto roku zaznamenával výrazný nárast počtu chorých na ARO od prvej polovice januára, pričom najviac ich zaevidoval o mesiac na to, kedy ich bolo hlásených 14.614. Odvtedy počet chorých postupne klesá.



Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji už tretí týždeň klesá



Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji počas posledných týždňov klesá. Podľa údajov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre bolo v priebehu tohto týždňa hlásených 7697 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia v 1147 prípadoch.



V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom tak podľa RÚVZ klesla chorobnosť na chrípku o 30,3 percenta. „Najviac chorých bolo v skupine nula až päťročných detí. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 161 osôb,“ informoval RÚVZ v Nitre.



Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 42,8 percenta zápalov prínosových dutín, 22,4 percenta zápalov pľúc a 34 percent zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 66 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 62 percent lekárov pre dospelých. Vyučovanie bolo pre chrípku prerušené na jednej materskej škole v okrese Nitra a po jednej základnej škole v okresoch Nové Zámky a Zlaté Moravce.