< sekcia Regióny
Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji uplynulý týždeň klesol
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 109 osôb.
Autor TASR
Nitra 17. marca (TASR) - Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni mierne klesol. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Celkovo bolo počas 11. kalendárneho týždňa na území kraja evidovaných 3502 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 764 prípadoch. „V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles chorobnosti o 15,3 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo vekovej skupine do päť rokov,“ uviedol RÚVZ v Nitre.
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 109 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 49,6 percenta zápalov prínosových dutín, 17,4 percenta zápalov pľúc a 33 percent zápalov stredného ucha.
Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v okrese Nitra a v jednej základnej škole v okrese Zlaté Moravce. „Návštevy sú zakázané vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor a v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
