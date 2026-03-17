Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji uplynulý týždeň klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Autor TASR
Nitra 17. marca (TASR) - Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji v uplynulom týždni mierne klesol. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.

Celkovo bolo počas 11. kalendárneho týždňa na území kraja evidovaných 3502 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 764 prípadoch. „V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles chorobnosti o 15,3 percenta. Najviac chorých bolo medzi deťmi vo vekovej skupine do päť rokov,“ uviedol RÚVZ v Nitre.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 109 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 49,6 percenta zápalov prínosových dutín, 17,4 percenta zápalov pľúc a 33 percent zápalov stredného ucha.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v jednej materskej škole v okrese Nitra a v jednej základnej škole v okrese Zlaté Moravce. „Návštevy sú zakázané vo Fakultnej nemocnici Nitra, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor a v Kardiocentre Nitra,“ doplnil RÚVZ.
