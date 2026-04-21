Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
Počet ochorení na chrípku v Nitrianskom kraji rapídne stúpol

Na snímke lekárka počúva stetoskopom čistotu pľúc. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Autor TASR
Nitra 21. apríla (TASR) - Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v Nitrianskom kraji v priebehu uplynulého týždňa výrazne stúpla. Vyplýva to z údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.

Ako informoval, v priebehu 16. kalendárneho týždňa bolo v regióne evidovaných 3680 akútnych respiračných ochorení. Z tohto počtu šlo o chrípku v 592 prípadoch. „Oproti predchádzajúcemu týždňu to predstavuje nárast chorobnosti chrípky o 82,6 percenta. Najviac chorých bolo medzi nula- až päťročnými deťmi,“ konštatoval RÚVZ.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 89 osôb. Z celkového počtu hlásených ochorení bolo 40,5 percenta zápalov prínosových dutín, 19,1 percenta zápalov pľúc a 40,4 percenta zápalov stredného ucha. „Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený v žiadnom kolektívnom zariadení. Zákaz návštev platí na infekčnej klinike vo Fakultnej nemocnici Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor,“ doplnil RÚVZ.
