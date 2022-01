Počet ochorení na COVID-19 vzrástol v Trnavskom kraji o 134 percent

Trnava 27. januára (TASR) - V treťom kalendárnom týždni do 23. januára bolo v Trnavskom kraji zaevidovaných 5640 prípadov ochorenia COVID-19, čo predstavuje výrazný vzostup chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 134 percent. Najvyšší počet prípadov na 100.000 obyvateľov bol v okresoch Dunajská Streda (1136 chorých) a Skalica (816). Najvyšší nárast ochorení zaznamenali okrem týchto dvoch okresov aj v okrese Hlohovec.



Podľa riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáša Hauka bolo v regióne Trnavy, Hlohovca a Piešťan pre výskyt koronavírusu 120 tried na základných školách v karanténe. Popri tom uzavreli aj 66 tried na stredných, 23 na materských školách a aj šesť materských škôl. "Vo vekovej skupine nad 65 rokov boli zaevidovaných za posledných sedem dní 175 prípadov ochorení, čo predstavuje nárast o 35 percent v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 14 pacientov, ide o pokles o 26 percent. V súvislosti s COVID-19 zomrelo šesť pacientov," uviedol Hauko. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v kraji je vo vekovej skupine 15 až 19 rokov a u 10 -až 14-ročných osôb.



V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec bolo zaevidovaných 1570 prípadov ochorení COVID-19, čo podľa riaditeľa RÚVZ predstavuje výrazný nárast o 117 percent oproti minulému týždňu. Najčastejším miestom nákazy boli domácnosti a školské zariadenia. Importovaných bolo 14 prípadov, najviac z Česka, Bieloruska a Spojených arabských emirátov a z ďalších siedmich krajín.