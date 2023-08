Počet opitých vodičov v Košickom kraji klesol, kontroly pokračujú

Košice 8. augusta (TASR) - Za prvých sedem mesiacov tohto roka prichytili policajti v Košickom kraji menej vodičov pod vplyvom alkoholu ako vlani v rovnakom období. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Do ďalších štatistík sa však už zapíše opitý vodič s okresu Gelnica či 13 cyklistov, ktorí na cestu vyrazili pod vplyvom alkoholu minulý týždeň.



Vlani za prvých sedem mesiacov prichytili pod vplyvom alkoholu 722 vodičov, z čoho malo viac ako jedno promile 330 vodičov. V tomto roku od januára do konca júla zaznamenali 472 vodičov pod vplyvom alkoholu, pričom viac ako jedno promile malo 224 z nich.



Hoci je počet nezodpovedných vodičov oproti minulému roku nižší, policajti v Košickom kraji podľa Ivanovej vo svojej činnosti nepoľavia ani v druhej polovici leta.



Kontrole podrobili aj 30-ročného vodiča v osobnom aute zn. BMW, ktorý šoféroval v nedeľu (6. 8.) krátko po 11.00 h v Jaklovciach. V dychu mu namerali 3,71 promile alkoholu. "Spišskonovoveskí dopravní policajti muža po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia, obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vec ukončili návrhom na podanie obžaloby s podnetom na prepadnutie veci, v tomto prípade vozidla, o ktorom bude rozhodovať súd," uviedla.



Upozorňuje tiež na prítomnosť alkoholu u ďalších účastníkov cestnej premávky. Množstvo alkoholu u cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a po cestičke pre cyklistov nesmie presiahnuť hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. "Mimo zastavaného územia obce alebo mimo cestičky pre cyklistov je tolerancia alkoholu u cyklistov iba do 0,14 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 0,29 promile," doplnila Ivanová.