Počet organizácií spolupracujúcich na rozvoji Matúšovej zeme vzrástol
Trasa viedla cez významné pamiatky regiónu vrátane kaštieľov v Seredi či Galante, kde si cyklisti mohli prezrieť tamojšie expozície.
Autor TASR
Sereď 8. apríla (TASR) - Počet organizácií aktívne spolupracujúcich na rozvoji regiónu Matúšova zem vzrástol na 50. Počas aktuálneho kalendárneho roka sa do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem pripojili mesto Sereď, obce Váhovce a Horné Saliby i ďalších päť subjektov. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka organizácie Anna Molnárová.
„Matúšova zem úspešne napreduje nielen v rozvoji športových a zážitkových aktivít, ale aj v rozširovaní členskej základne,“ podčiarkla. Organizácia zorganizovala v sobotu (4. 4.) cyklotúru s názvom Po stopách Esterházyovcov. Prihlásilo sa na ňu 75 účastníkov.
Trasa viedla cez významné pamiatky regiónu vrátane kaštieľov v Seredi či Galante, kde si cyklisti mohli prezrieť tamojšie expozície. Súčasťou programu bola aj výstava historických vozidiel. „V Dolnej Strede bol nedávno nainštalovaný cykločítač, ktorý už začiatkom marca zaznamenal rekordnú návštevnosť, viac ako 920 cyklistov za jediný deň,“ doplnila Molnárová.
Matúšova zem - Mátyusföld označovala územie niekdajších majetkov Matúša Čáka, trenčianskeho vladára zo 14. storočia, ktoré sa rozprestieralo na juh od línie Senec - Veľké Úľany - Veľká Mača, medzi Malým Dunajom a Váhom.
„Matúšova zem úspešne napreduje nielen v rozvoji športových a zážitkových aktivít, ale aj v rozširovaní členskej základne,“ podčiarkla. Organizácia zorganizovala v sobotu (4. 4.) cyklotúru s názvom Po stopách Esterházyovcov. Prihlásilo sa na ňu 75 účastníkov.
Trasa viedla cez významné pamiatky regiónu vrátane kaštieľov v Seredi či Galante, kde si cyklisti mohli prezrieť tamojšie expozície. Súčasťou programu bola aj výstava historických vozidiel. „V Dolnej Strede bol nedávno nainštalovaný cykločítač, ktorý už začiatkom marca zaznamenal rekordnú návštevnosť, viac ako 920 cyklistov za jediný deň,“ doplnila Molnárová.
Matúšova zem - Mátyusföld označovala územie niekdajších majetkov Matúša Čáka, trenčianskeho vladára zo 14. storočia, ktoré sa rozprestieralo na juh od línie Senec - Veľké Úľany - Veľká Mača, medzi Malým Dunajom a Váhom.