Počet otestovaných ľudí vo Zvolene zatiaľ nevedia

Zvolen 31. októbra (TASR) – Testovanie na ochorenie COVID-19 je vo Zvolene vo večerných hodinách bez vážnejších problémov. Pre TASR to v sobotu večer potvrdil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Ako dodal, presný počet doteraz otestovaných ľudí zatiaľ nevie. Rovnako nepozná ani počet pozitívne testovaných ľudí.



Na niektorých odberných miestach v meste ráno chýbali testy, problém nastal aj s testovaním ľudí vo zvolenských miestnych častiach. Mobilné jednotky podľa Svatušku neprišli predpoludním do Kráľovej a popoludní do Zolnej. „Dobehli to, v Kráľovej boli okolo 14.00 h a v Zolnej boli večer,“ spomenul hovorca.



Celkovo je vo Zvolene 20 odberných miest, na mnohých sú po dva odberové tímy. Ku každému sú priradené jednotlivé ulice mesta aj s odporúčaným časom, kedy ich obyvatelia môžu prísť.



Zoznam odberných miest nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta. Odkazy informujú nielen o odporúčaných odberných miestach, ale aj o čase, kedy sa môžu prísť počas soboty a nedele otestovať.