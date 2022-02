Počet pacientov a zamestnancov nemocníc s COVID-19 na Spiši rastie

Poprad/Stará Ľubovňa/Spišská Nová Ves 7. februára (TASR) – Počet pacientov i zamestnancov nemocníc s ochorením COVID-19 na Spiši rastie. Všetky nemocnice aktuálne bojujú s výpadkom personálu.



„K dnešnému dňu sa na internom oddelení staráme o 13 pozitívnych pacientov, z toho jeden potrebuje nazálne aplikovanú ventilačnú podporu s vysokým prietokom plynov, tzv. high-flow. Bojujeme aj s výraznejším výpadkom zdravotníckeho personálu, 21 zamestnancov je pozitívnych na ochorenie COVID-19, jeden je v karanténe a ďalších 36 je práceneschopných z iných zdravotných dôvodov,“ informuje námestíčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť levočskej nemocnice Renáta Bičanovská.



Podobná situácia je aj v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Reprofilizované kyslíkové lôžka sú tam obsadené na 50 percent. „V prípade, že dôjde k nárastu počtu pacientov s ochorením COVID-19 vyžadujúcich hospitalizáciu, pristúpime k reprofilizácii ďalších lôžok na oddelení dlhodobo chorých. Zdravotnú starostlivosť na kyslíkových lôžkach poskytujeme na internom a gynekologicko-pôrodníckom oddelení dokopy deviatim pacientom. High-flow a umelú pľúcnu ventiláciu si vyžaduje starostlivosť o ďalších dvoch pacientov. Z radov našich kolegov je pozitívnych 21 a ďalších šesť je v domácej karanténe,“ uviedla námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice Lýdia Wikarská.



Variant omikron sa podpísal na personálnom výpadku aj v nemocnici v Krompachoch. K pondelku pociťujú výpadok 16 zamestnancov s ochorením COVID-19 a ďalších deväť je v karanténe. „Na špeciálnom oddelení sa staráme o sedem pozitívnych pacientov a ďalší dvaja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie,“ dodal konateľ a námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Krompachy Miroslav Kraus.



V popradskej nemocnici je v súčasnosti 51 zamestnancov s ochorením COVID-19, ďalších sedem je v karanténe. Hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda uviedla, že na oddelení so špeciálnym režimom sa aktuálne starajú o 20 pacientov, z nich dvaja potrebujú podporu high-flow. „Hospitalizovaných máme aj šesť detí,“ dodala.



V nemocnici v Starej Ľubovni je momentálne 26 pacientov, z nich dvaja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie. Podľa riaditeľa Petra Bizovského je to nárast zhruba o tretinu oproti piatku (4.2.). „V súčasnosti nám nepracuje 62 zamestnancov, väčšina z nich sú pozitívne testovaní na COVID-19, ostatní sú v karanténe. Zatiaľ situáciu zvládame, keďže sme pozastavili plánované výkony, máme menej pacientov a robíme len akútne zákroky. Verím, že ak nie tento týždeň, tak snáď na budúci sa to už začne zlepšovať,“ dodal Bizovský.



V spišskonovoveskej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 14 pacientov s ochorením COVID-19, z toho dvaja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie. Kapacita špeciálnych lôžok je tam 62. „Počas uplynulého týždňa sa počty hospitalizovaných pacientov pohybovali od šesť po 13 denne, pred dvoma týždňami to bolo od troch do deväť,“ priblížila Jana Fedáková zo siete Svet Zdravia. Dodala, že v piatok evidovali 23 práceneschopných zamestnancov v súvislosti s novým koronavírusom. Aktuálne ich je pätnásť.