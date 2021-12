Počet pacientov s COVID-19 sa v košickej nemocnici za týždeň nezvýšil

Košice 7. decembra (TASR) - Počet pacientov s ochorením COVID-19 sa v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach za uplynulý týždeň nezvýšil. Denne prijímajú na hospitalizáciu do 30 nových pacientov s týmto ochorením. Pokiaľ to ich zdravotný stav umožňuje, maximum púšťajú do domácej liečby. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že počet kriticky chorých pacientov je naďalej vysoký.



„Od začiatku septembra do konca novembra sme mali v nemocnici hospitalizovaných viac než 1300 covidových pacientov,“ priblížil generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik. V rovnakom období zomrelo na ochorenie COVID-19 v UNLP 223 pacientov. „Úspešnosť liečby covidových pacientov je v našej nemocnici vyše 82 percent,“ dodal.



Kým v septembri zaznamenali 39 úmrtí, v októbri to bolo 48 a za november 136 úmrtí, pričom počet pacientov sa strojnásobil. „Medzi obeťami COVID-19 je aj 33 pacientov, ktorí boli očkovaní. Drvivá väčšina týchto pacientov mala nad 70 rokov a viac, a ich zdravotný stav bol spojený s inými závažnými ochoreniami,“ skonštatoval Slávik. V prípade pacientov, ktorí neboli očkovaní, zaznamenávajú úmrtia aj u vekovo mladších skupín, a to v rozmedzí od 30 do 40 rokov, či od 40 do 50 rokov.



V nemocnici na Rastislavovej ulici je 308 covidových lôžok, pričom ich obsadenosť momentálne dosahuje 84 percent. „Počet kriticky chorých pacientov je stále vysoký, na umelej pľúcnej ventilácii máme 14 pacientov, vyše 30 potrebuje vysokoprietokový kyslík prostredníctvom kyslíkových prístrojov. Hoci nám posledných sedem dní nestúpajú počty pacientov, stále ich máme na lôžkach od 250 do 270 denne. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je naďalej mimoriadne náročné,“ doplnil výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.