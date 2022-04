Počet pacientov s COVID-19 v nemocnici v košickej Šaci postupne klesá

Košice 12. apríla (TASR) – Počet hospitalizovaných pacientov, ako aj počet neprítomných zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 v nemocnici v košickej Šaci postupne klesá. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Aktuálne poskytujú zdravotnú starostlivosť 16 pacientom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19. "Z uvedeného počtu nie je ani jeden hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. V porovnaní s uplynulým týždňom ide o pokles," povedal riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák s tým, že mimo pracovného procesu evidujú 14 zamestnancov.



Nemocnica pripomína, že jej vakcinačné centrum býva k dispozícii počas piatkov, a to od 7.00 do 11.00 h. Pre blížiace sa veľkonočné sviatky bude v piatok (15. 4.) zatvorené. Mobilné odberové miesto bude zatvorené v piatok aj v pondelok (18. 4.).



Vzhľadom na epidemickú situáciu zdravotnícke zariadenie naďalej žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu.