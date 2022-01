Počet pacientov s ochorením COVID-19 vo zvolenskej nemocnici klesol

Zvolen 18. januára (TASR) - Zvolenská nemocnica zaznamenala zlepšenie pandemickej situácie. TASR o tom v utorok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Ako dodala, počet pacientov s ochorením COVID-19 klesol a noví pacienti s týmto ochorením pribúdajú pomalšie. „Zlepšenie však nemusí byť trvalé, keďže sa očakáva vplyv nového variantu omikron,“ spomenula. „Zvolenská nemocnica aktuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť 34 ľuďom s novým koronavírusom. Momentálne nemáme žiadneho pacienta, ktorý by si vyžadoval napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Stanislava Píšová. Podľa hovorkyne v súčasnosti je pre nový koronavírus práceneschopných osem ľudí a jeden je v karanténe.



Vo vakcinačnom centre vo Zvolene začali v piatok 14. januára očkovať deti proti ochoreniu COVID-19. Týka sa to záujemcov vo veku od päť do 11 rokov. Vopred však musia byť registrovaní na portáli www.korona.gov.sk a musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu. „Dávka vakcíny, ktorú podávajú deťom, je nižšia ako pre dospelých,“ ukončila Pavliková.