Počet prihlášok na STU sa zvýšil, pribudlo záujemcov z Ukrajiny

Bratislava 17. mája (TASR) - Počet prihlášok na bakalárske štúdium na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave medziročne výrazne stúpol. Kým ku koncu prvého kola prijímacieho konania v roku 2021 STU evidovala 5187 podaných prihlášok na prvý stupeň štúdia, k rovnakému medzníku tohto roka je to 6720 podaných prihlášok. Informuje o tom STU na svojom webe.



Najviac prihlášok, a to 1788, podali potenciálni študenti na fakultu elektrotechniky a informatiky (vlani 1229), na stavebnú fakultu 1208 (983) a na fakultu informatiky a informačných technológií 1161 prihlášok (ku koncu prvého kola prijímacieho konania v roku 2021 to bolo 802 prihlášok).



"Zásadný nárast zaznamenal najmä počet prihlášok ukrajinských študentov. Vlani podali celkovo 414 prihlášok, tento rok až 1278," uvádza sa na webe STU. Predpokladaný celkový počet študentov prijatých na prvý stupeň štúdia na STU bol v roku 2021 v počte 4645 študentov, v roku 2022 je to 4365 študentov.



Univerzita upozornila, že počet podaných prihlášok nevyjadruje počet uchádzačov (fyzických osôb). Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov v rámci jednej súčasti STU alebo v rámci rôznych súčastí univerzity.