Počet poslancov a volebných obvodov v Poprade ostáva nezmenený

Poprad 20. júna (TASR) – Mesto Poprad bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 2022 – 2026 19 poslancov v dvoch volebných obvodoch. Po dlhej diskusii o tom rozhodli na pondelkovom rokovaní členovia mestského zastupiteľstva.



Poslanec Igor Wzoš chcel presadiť, aby každá mestská časť mala svojho poslanca, vzniklo by tak osem volebných obvodov a mestský parlament by mal 23 členov. "Dôvodom je, aby bola späť väčšia adresnosť, spravodlivosť, aby poslanci lepšie vnímali problémy tej-ktorej časti," uviedol s tým, že hoci v minulosti zvýšenie počtu obvodov ako bývalý viceprimátor nepodporil, teraz toto rozhodnutie ľutuje. Poslankyňa Helena Mezenská skonštatovala, že mestské časti Stráže, Kvetnica a Matejovce sú na okraji záujmu. "Mnohým občanom z týchto mestských častí chýba ich vlastný poslanec," dodala. Poslanec Jozef Košický zdôraznil, že Matejovce už druhé volebné obdobie po sebe nemajú svojho zástupcu a obyvatelia to vnímajú veľmi negatívne.



Väčšina poslancov s týmto návrhom nesúhlasí a tvrdia, že každý by mal hájiť záujmy obyvateľov rovnako, bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti žijú. "Ja som s obyvateľmi denne v každej mestskej časti a snažím sa riešiť ich podnety. Doteraz sme nemali tak dobre rozložených poslancov v meste, okrem Matejoviec má každá časť svojho zástupcu," uviedla počas diskusie poslankyňa Anna Schlosserová. Viceprimátor Ondrej Kavka dodal, že vyšší počet volebných obvodov komplikuje prácu zastupiteľstva a je náročnejšie schvaľovať predkladané zámery. "Ani Matejovce nemôžu hovoriť o tom, že o ne nemáme záujem. Faktom je, že od roku 2022 tam vzniklo 180 bytových jednotiek. Máme tam problémy, ale pracujeme na tom, aby sa život miestnych zlepšil," zdôraznil.



Volebný obvod číslo 1 s deviatimi poslancami zahŕňa centrum, sídlisko západ, časti Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami. Volebný obvod číslo 2 má desať poslancov a spadajú doň sídliská na Juhu a mestská časť Kvetnica.