Počet poslancov mestského zastupiteľstva sa v Dobšinej meniť nebude

Dobšiná 24. júna (TASR) – Počet poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Dobšinej v okrese Rožňava sa v nadchádzajúcom volebnom období 2022 – 2026 meniť nebude. Na svojom štvrtkovom (23. 6.) zasadnutí o tom rozhodlo MsZ. Pre TASR to uviedol prednosta mestského úradu Pavol Burdiga.



Poslanecký zbor v Dobšinej má v súčasnosti 11 poslancov, počet ostane nezmenený aj v nadchádzajúcom volebnom období. K 31. decembru 2021 malo mesto Dobšiná 5167 obyvateľov, v súlade so zákonom o obecnom zriadení tak môže mať od 11 do 13 poslancov. Rovnako ako v predchádzajúcich komunálnych voľbách v roku 2018 bude pre tohtoročné voľby určený len jeden volebný obvod.



Počet poslancov mestského zastupiteľstva sa bude meniť v okresnom meste Rožňava. O zúžení poslaneckého zboru zo 17 členov na 13 rozhodli rožňavskí mestskí poslanci ešte v júli 2021.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.