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Počet poslancov Trenčianskeho kraja sa po voľbách nezmení
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude mať aj po októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov 44 poslancov.
Autor TASR
Trenčín 6. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude mať aj po októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov 44 poslancov. Poslanci na pondelkovom zasadnutí krajského parlamentu schválili aj volebné obvody a sídla obvodných volebných komisií.
Pre zachovanie počtu poslancov muselo zastupiteľstvo schváliť preradenie obce Svinná v Trenčianskom okrese s 1601 obyvateľmi do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou.
V súčasnej situácii by na základe počtu obyvateľov na jedného poslanca mali okres Bánovce nad Bebravou v Zastupiteľstve TSK zastupovať iba dvaja poslanci. Došlo by tak k porušeniu princípu, že na jedného poslanca má pripadať 12.000 až 15.000 obyvateľov. Preradením Svinnej do bánovského volebného obvodu budú v novom zastupiteľstve traja poslanci za okres Bánovce nad Bebravou.
Zastupiteľstvo schválilo aj sídla obvodných volebných komisií počas októbrových volieb. Sídla obvodných volebných komisií budú v okresných mestách s výnimkou okresu Ilava, kde bude komisia sídliť v Dubnici nad Váhom.
Sídla obvodných volebných komisií v piatich okresoch, v ktorých bude aj okresná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí, budú v priestoroch okresných úradov, vo zvyšných štyroch okresoch v priestoroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
Pre zachovanie počtu poslancov muselo zastupiteľstvo schváliť preradenie obce Svinná v Trenčianskom okrese s 1601 obyvateľmi do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou.
V súčasnej situácii by na základe počtu obyvateľov na jedného poslanca mali okres Bánovce nad Bebravou v Zastupiteľstve TSK zastupovať iba dvaja poslanci. Došlo by tak k porušeniu princípu, že na jedného poslanca má pripadať 12.000 až 15.000 obyvateľov. Preradením Svinnej do bánovského volebného obvodu budú v novom zastupiteľstve traja poslanci za okres Bánovce nad Bebravou.
Zastupiteľstvo schválilo aj sídla obvodných volebných komisií počas októbrových volieb. Sídla obvodných volebných komisií budú v okresných mestách s výnimkou okresu Ilava, kde bude komisia sídliť v Dubnici nad Váhom.
Sídla obvodných volebných komisií v piatich okresoch, v ktorých bude aj okresná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí, budú v priestoroch okresných úradov, vo zvyšných štyroch okresoch v priestoroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.