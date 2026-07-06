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Počet poslancov Trenčianskeho kraja sa po voľbách nezmení

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude mať aj po októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov 44 poslancov.

Autor TASR
Trenčín 6. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude mať aj po októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov 44 poslancov. Poslanci na pondelkovom zasadnutí krajského parlamentu schválili aj volebné obvody a sídla obvodných volebných komisií.

Pre zachovanie počtu poslancov muselo zastupiteľstvo schváliť preradenie obce Svinná v Trenčianskom okrese s 1601 obyvateľmi do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou.

V súčasnej situácii by na základe počtu obyvateľov na jedného poslanca mali okres Bánovce nad Bebravou v Zastupiteľstve TSK zastupovať iba dvaja poslanci. Došlo by tak k porušeniu princípu, že na jedného poslanca má pripadať 12.000 až 15.000 obyvateľov. Preradením Svinnej do bánovského volebného obvodu budú v novom zastupiteľstve traja poslanci za okres Bánovce nad Bebravou.

Zastupiteľstvo schválilo aj sídla obvodných volebných komisií počas októbrových volieb. Sídla obvodných volebných komisií budú v okresných mestách s výnimkou okresu Ilava, kde bude komisia sídliť v Dubnici nad Váhom.

Sídla obvodných volebných komisií v piatich okresoch, v ktorých bude aj okresná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí, budú v priestoroch okresných úradov, vo zvyšných štyroch okresoch v priestoroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.
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