Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Regióny

Počet požiar v Trenčianskom kraji stúpol

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Počet požiarov stúpol medziročne o 129. Požiare v TSK spôsobili priame škody vo výške viac ako 2,35 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 14 miliónov eur.

Autor TASR
Trenčín 2. februára (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý rok pri 742 požiaroch. Zomrelo pri nich päť ľudí (medziročný pokles o troch), 28 osôb (medziročný pokles o 13) utrpelo zranenia. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.

Počet požiarov stúpol medziročne o 129. Požiare v TSK spôsobili priame škody vo výške viac ako 2,35 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 14 miliónov eur. Najviac požiarov v TSK likvidovali príslušníci HaZZ v roku 2025 v okrese Prievidza (163), najmenej v Myjavskom okrese (34).

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých (267), prevádzkovo technické poruchy (71) a úmyselné zapálenie (73). V 166 prípadoch príčinu vzniku požiaru nezistili.
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

GLOSUJEME: Keď muž dostane vážnu chorobu - soplík

OTESTUJTE SA: Ste expert na slovenské mestá a pamiatky?

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka