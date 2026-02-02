< sekcia Regióny
Počet požiar v Trenčianskom kraji stúpol
Počet požiarov stúpol medziročne o 129. Požiare v TSK spôsobili priame škody vo výške viac ako 2,35 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 14 miliónov eur.
Autor TASR
Trenčín 2. februára (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý rok pri 742 požiaroch. Zomrelo pri nich päť ľudí (medziročný pokles o troch), 28 osôb (medziročný pokles o 13) utrpelo zranenia. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Marián Petrík.
Počet požiarov stúpol medziročne o 129. Požiare v TSK spôsobili priame škody vo výške viac ako 2,35 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 14 miliónov eur. Najviac požiarov v TSK likvidovali príslušníci HaZZ v roku 2025 v okrese Prievidza (163), najmenej v Myjavskom okrese (34).
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých (267), prevádzkovo technické poruchy (71) a úmyselné zapálenie (73). V 166 prípadoch príčinu vzniku požiaru nezistili.
Počet požiarov stúpol medziročne o 129. Požiare v TSK spôsobili priame škody vo výške viac ako 2,35 milióna eur, zásahy hasičov zachránili majetok za viac ako 14 miliónov eur. Najviac požiarov v TSK likvidovali príslušníci HaZZ v roku 2025 v okrese Prievidza (163), najmenej v Myjavskom okrese (34).
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých (267), prevádzkovo technické poruchy (71) a úmyselné zapálenie (73). V 166 prípadoch príčinu vzniku požiaru nezistili.