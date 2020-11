Počet pozitívnych testov klesol o 53 percent, uviedol primátor Žiliny

Žilina 8. novembra (TASR) – V Žiline sa v sobotu (7. 11.) na COVID-19 otestovalo 36.031 ľudí, z nich malo pozitívny test 175 (0,48 percenta). Oproti minulému týždňu ide o pokles na úrovni 53 percent. Na brífingu o tom v nedeľu informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Doplnil, že pokles účasti oproti sobote (31. 10.) je približne 9,4 percenta. "V celom okrese Žilina v sobotu otestovali spolu 73.637 ľudí, infekčných bolo 359 z nich. Po prvom testovacom dni je situácia v Žiline veľmi stabilná. Čísla negatívne otestovaných ľudí sú výrazne lepšie ako pred týždňom. Atmosféra na odberných miestach je pokojná a tímy pracujú stopercentne. Väčšina testovacích tímov ostala v rovnakom zložení ako minulý víkend, kde bolo treba, doplnili sa chýbajúci ľudia v zdravotníckej časti alebo u administrátorov či dobrovoľníkov," povedal Fiabáne.



"Každé odberné miesto je vybavené ochrannými pomôckami, materiálom, stravu zabezpečujeme na obed a večer. Aj vďaka dobrej spolupráci s 5. plukom špeciálneho určenia v Žiline, s Okresným úradom v Žiline či Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sme veľmi dobre zvládli prípravnú fázu na testovanie. Po prvom kole sme ešte počas týždňa doladili nedostatky, aby bolo v sobotu a v nedeľu všetko v poriadku," dodal žilinský primátor.



Náklady na jeden testovací víkend sa podľa neho budú pohybovať od 30.000 eur do 50.000 eur. "Vzhľadom na to, že vláda avizovala preplatenie, je to náklad, ktorý mesto vie bez problémov zvládnuť," podotkol Fiabáne.