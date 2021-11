Počet pozitívnych prípadov na COVID-19 v Starej Ľubovni naďalej klesá

Stará Ľubovňa 30. novembra (TASR) - Počty pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 v okrese Stará Ľubovňa naďalej klesajú. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Mária Mancalová s tým, že kým v 46. kalendárnom týždni evidovali 434 pozitívnych, o týždeň neskôr to bolo o 50 menej.



"Za 47. kalendárny týždeň evidujeme najviac, a to 116 pozitívne potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19 v Starej Ľubovni, 32 prípadov v Jakubanoch, nasledujú Hniezdne, Podolínec a Kamienka, kde bolo viac ako 20 pozitívnych a v Novej Ľubovni to bolo 18 prípadov," konkretizovala Mancalová. Na základe výsledkov epidemiologickej situácie sa dá podľa nej konštatovať, že naďalej ide predovšetkým o rodinné šírenie a šírenie nákazy v zariadeniach pre deti a mládež. "Ojedinele evidujeme prípady importovaných nákaz či nákazy z pracovísk," dodala.



Aktuálne je na území okresu prerušený výchovno-vzdelávací proces s prechodom na dištančné vzdelávanie v 16 triedach siedmich základných škôl. Pre porovnanie - v prvej polovici novembra bolo zatvorených raz toľko tried. Prezenčne sa neučia ani žiaci v dvoch triedach jednej strednej školy a doma museli ostať aj deti z piatich tried na troch materských školách.



"Zaočkovanosť okresu Stará Ľubovňa za týždeň mierne narástla, na úrovni zaočkovanosti jednou dávkou z 39 na 40 percent. Zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov sa zvýšila o 0,2 percenta. Plná zaočkovanosť sa nemení a ostáva na 36 percentách," doplnila Mancalová. Podľa nej sa záujem o vakcínu na severnom Spiši zvyšuje. Okresu však stále chýba viac ako 800 ľudí nad 50 rokov, aby sa dostal z čiernej farby COVID automatu.



Klesol aj počet pacientov s ochorením v tamojšej nemocnici, jej riaditeľ Peter Bizovský pre TASR potvrdil, že aktuálne majú na covidovom oddelení 22 ľudí. "Ťažko povedať, čomu pripísať tento mierny pokles. Možno je to náhoda, možno je to tým, že sú infikované mladšie vekové kategórie. Pravdou je, že sme za niečo viac ako dva týždne podali cez 70 monoklonálnych protilátok a po podaní tejto imunoterapie neskončil nikto u nás na lôžku," skonštatoval. Zároveň upozornil, že v nemocnici majú naďalej plný stav, šesť pacientov na tzv. high-flow lôžkach a štyroch nakazených na umelej pľúcnej ventilácii. "Takže tá intenzívna starostlivosť na JIS ide stále naplno," uzavrel.