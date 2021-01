Počet pozitívnych zdravotníkov v trnavskej nemocnici sa znížil

Trnava 14. januára (TASR) – Počet zdravotníckych pracovníkov Fakultnej nemocnice (FN) Trnava infikovaných novým koronavírusom sa v posledných dňoch znížil, vzrástol ale počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Informoval o tom referent pre vzťahy s verejnosťou FN Matej Martovič.



Aktuálne je hospitalizovaných 93 pacientov a ďalších sedem prijali s podozrením na ochorenie COVID-19. Z nich je na jednotke intenzívnej starostlivosti 11, na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení deväť a umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 16 ľudí. FN má vyčlenených pre pacientov so spomínaným ochorením 168 lôžok.



Celkový počet pozitívne testovaných zamestnancov FN bol k utorku (12.1.) 73, z nich zdravotníckych pracovníkov bolo 66. Pred týždňom to bolo 75 zdravotníckych pracovníkov. Z aktuálne pozitívnych je sedem lekárov a 38 zdravotných sestier.



"Počet úmrtí sa zvyšuje každým mesiacom. V septembri zomreli vo FN traja pacienti z trnavského regiónu, ktorí boli hospitalizovaní s COVID-19, v októbri to bolo 16, novembri 37, decembri 82. V januári do 12. 1. je v štatistike 48 takýchto úmrtí," uviedol Martovič.



Nemocnica pokračuje podľa jeho vyjadrenia vo vakcinácii proti COVID-19, zaočkovala už tisíc ľudí. "Po zamestnancoch FN prišli v tomto týždni na rad zdravotníci trnavskej polikliniky," dodal Martovič.