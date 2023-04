Malá Domaša 18. apríla (TASR) – Počet prenocovaní na Hornom Zemplíne medziročne vzrástol o viac ako 28 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré Oblastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín (OOCR HZ) poskytli jej členské samosprávy. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka (OOCR HZ) Michaela Zdražilová.



Ako uviedla, počet prenocovaní v území vlani bol na úrovni 92.717, čo je približne o 20.000 viac ako v roku 2021. Polepšili si hlavne mestá, ktoré zaznamenali počas pandémie najväčšie prepady.



"Najlepšie čísla evidujeme pri Giraltovciach (+272 percent), Humennom (+68,5 percenta) či Vranove nad Topľou (+44 percent). V okolí Domaše sme nárast zaznamenali aj pri Novej Kelči (+73 percent) a Kvakovciach (+17 percent), naopak medziročný pokles počtu prenocovaní evidujeme pri obci Bžany (-17 percent). Aj napriek tomu počet prenocovaní v tomto letovisku medziročne vzrástol o 15 percent a polepšilo si aj oproti roku 2019, a to približne o štyri percentá," povedala Zdražilová.



Medzi obce, ktoré si medziročne výrazne polepšili, patrí Runina (+128 percent). "V okrese Snina, v ktorom máme v rámci samospráv päť členov, nenastali v roku 2022 výrazné zmeny oproti roku 2021, avšak oproti roku 2019 tam evidujeme 16-percentný pokles počtu prenocovaní," priblížila Zdražilová.



Údaje zo Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) sú podľa jej slov aj v tomto roku iné ako tie interné. "V roku 2022 bol podľa ŠÚ SR počet prenocovaní na území samospráv, ktoré spadajú pod OOCR HZ, na úrovni 78.831 a počet návštevníkov 38.781. Ku koncu vlaňajšieho roka evidoval ŠÚ SR v regióne 67 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 2421. Tržby za ubytovanie návštevníkov bez DPH dosiahli za minulý rok úroveň približne 2,9 milióna eur," doplnila Zdražilová.



Ľudia prichádzajúci na Horný Zemplín za oddychom navštevovali aj turistické informačné centrá (TIC). Zemplínske Hámre síce počas sezóny v máji až októbri 2022 evidovali medziročný pokles turistov, ktorí prišli priamo do infocentra, celkový počet ľudí, ktorý sa im vlani podarilo zaznamenať vizuálne, bol na podobnej úrovni ako v roku 2021 - takmer 6000.



"U susedov v rekreačnej oblasti Sninské rybníky mali infocentrum otvorené od júna do septembra, keď evidovali približne 1200 návštevníkov. Do TIC v Humennom prišlo od januára do októbra takmer 1500 ľudí a v rovnakom období sa v TIC Stropkov zastavilo približne 900 ľudí," uviedla výkonná riaditeľka s tým, že OOCR Horný Zemplín má aktuálne 30 členov. Členská základňa, v ktorej sú zastúpené samosprávy, podnikateľský a tretí sektor, podľa jej slov aj naďalej rastie.