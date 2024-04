Počet prenocovaní sa vo Zvolene drží na úrovni takmer 80.000 za rok

Zvolen 27. apríla (TASR) - Počet prenocovaní sa vo Zvolene už dva roky drží na úrovni takmer 80.000 za rok. Najväčší nárast zaznamenali po pandémii nového koronavírusu, odkedy sa počet návštev takmer zdvojnásobil. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že výšku dane z ubytovania vo Zvolene aktuálne stanovili na 1,50 eura. Zmena je od začiatku roka, dovtedy to bolo jedno euro za osobu a noc. "Aj preto momentálne neuvažujeme o ďalšej úprave uvedenej sadzby. Všetko však bude závisieť od ekonomickej situácie mesta pri príprave rozpočtu na budúci rok," objasnil. Podľa neho je totiž známe, že samosprávy sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej situácii. Spomenul, že je to napríklad dôsledkom energetickej krízy i vysokej inflácie.



Daň z ubytovania v meste bola v roku 2019 na úrovni 35.876 eur, v roku 2020 to bolo 46.875 eur. Suma 51.720 eur bola za rok 2021, o rok neskôr zas 79.766 eur. Vlani mal Zvolen 77.843 eur. "Daň je príjmom do rozpočtu, vybraté financie sú preto využívané na všetky aktivity uskutočňované mestom," podotkol.



Počas vlaňajšej letnej sezóny okrem kultúrnych či športových podujatí návštevníci podľa mesta tradične uprednostňovali pamiatky ako Pustý hrad a Zvolenský zámok. Vyhľadávané sú aj Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a kostolík v Zolnej. Atrakciami sú aj návšteva veže katolíckeho kostola spolu s výkladom i arborétum Borová hora.