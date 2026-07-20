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Počet prenocovaní v Bratislave prekonal úroveň z rekordného roku 2019
Najvýraznejší rast zaznamenalo hlavné mesto pri návštevníkoch z Talianska.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Hlavné mesto navštívilo za prvých päť mesiacov tohto roka viac ako pol milióna návštevníkov. Počet prenocovaní vzrástol medziročne o 17,6 percenta, čo je o 2,4 percenta viac ako v rekordnom roku 2019. TASR o tom informovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) odvolávajúc sa aj na štatistické údaje. Pre Bratislavu by to mohol byť podľa nej najúspešnejší rok.
„Za nárastom návštevnosti stojí jednoznačne lepšia dostupnosť Bratislavy. Pre nás sú obzvlášť dôležité linky s príjazdovým potenciálom, napríklad Berlín, Rím, Londýn či Barcelona,“ skonštatovala predsedníčka predstavenstva BTB Nina Erneker.
Najvýraznejší rast zaznamenalo hlavné mesto pri návštevníkoch z Talianska. Po spustení nových leteckých spojení ich počet vzrástol oproti roku 2025 o 104 percent a v porovnaní s rokom 2019 o 73,3 percenta. Výrazný nárast evidujú aj pri návštevníkoch z Nórska. Po otvorení priamej linky z Osla stúpol ich počet medziročne o 52,5 percenta a v porovnaní s rokom 2019 o 176,7 percenta.
Rast záujmu o Bratislavu je podľa organizácie viditeľný aj na tradičných zdrojových trhoch. Po spustení novej linky z Varšavy vzrástol počet poľských návštevníkov o 5,6 percenta oproti roku 2025 a o 37,8 percenta oproti roku 2019. Návštevníkov z Nemecka, ktorí môžu využívať aj spojenia z Dortmundu a Berlína, prišlo medziročne o 3,9 percenta viac a v porovnaní s rokom 2019 o 16,3 percenta viac.
Zimný letový poriadok 2025/2026 priniesol 49 pravidelných liniek do 42 destinácií v 22 krajinách. Letný letový poriadok 2026 priniesol 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách.
„Za nárastom návštevnosti stojí jednoznačne lepšia dostupnosť Bratislavy. Pre nás sú obzvlášť dôležité linky s príjazdovým potenciálom, napríklad Berlín, Rím, Londýn či Barcelona,“ skonštatovala predsedníčka predstavenstva BTB Nina Erneker.
Najvýraznejší rast zaznamenalo hlavné mesto pri návštevníkoch z Talianska. Po spustení nových leteckých spojení ich počet vzrástol oproti roku 2025 o 104 percent a v porovnaní s rokom 2019 o 73,3 percenta. Výrazný nárast evidujú aj pri návštevníkoch z Nórska. Po otvorení priamej linky z Osla stúpol ich počet medziročne o 52,5 percenta a v porovnaní s rokom 2019 o 176,7 percenta.
Rast záujmu o Bratislavu je podľa organizácie viditeľný aj na tradičných zdrojových trhoch. Po spustení novej linky z Varšavy vzrástol počet poľských návštevníkov o 5,6 percenta oproti roku 2025 a o 37,8 percenta oproti roku 2019. Návštevníkov z Nemecka, ktorí môžu využívať aj spojenia z Dortmundu a Berlína, prišlo medziročne o 3,9 percenta viac a v porovnaní s rokom 2019 o 16,3 percenta viac.
Zimný letový poriadok 2025/2026 priniesol 49 pravidelných liniek do 42 destinácií v 22 krajinách. Letný letový poriadok 2026 priniesol 77 pravidelných liniek do 63 destinácií v 29 krajinách.