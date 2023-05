Počet prihlášok na stredné školy pod Bratislavským krajom opäť stúpol

Bratislava 4. mája (TASR) - Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) dostali v tomto roku 16.577 prihlášok. V medziročnom porovnaní je to takmer 20-percentný nárast. "Na jedno určené miesto na župných školách tak pripadá v priemere 2,91 prihlášky," priblížil predseda kraja Juraj Droba.



Poukázal zároveň na to, že v priebehu piatich rokov počet prihlášok stúpol o vyše tretinu. "Svedčí to o tom, že reforma, ktorú sme na našich školách v roku 2018 naštartovali, prináša výsledky," skonštatoval šéf BSK.



Tradične najväčší záujem, ktorý potvrdil aj aktuálny rok, je o gymnáziá, najmä o anglické bilingválne a o osemročné odbory. Veľký záujem je aj o bilingválne odbory na stredných odborných školách. Vysoký záujem registruje BSK i v prípade elektrotechnických priemysloviek, najmä odboru programovanie digitálnych technológií a odboru informačné a sieťové technológie.



Naopak, dlhodobo najmenší záujem je o učebné odbory so strojárskym a stavebným zameraním, ako aj o odbory zamerané na poľnohospodárstvo.