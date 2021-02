Počet prijatých pacientov v UNLP mierne stagnuje

Košice 26. februára (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice eviduje miernu stagnáciu v počte prijatých pacientov s ochorením COVID-19, úmrtnosť sa však zvýšila. Väčšinu pacientov v kritickom stave, ktorí sú pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu, tvoria 50- až 60-roční ľudia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že po druhej dávke vakcíny výrazne poklesol počet infikovaných zamestnancov novým koronavírusom.



Podľa jej slov napriek miernej stagnácii denne stále prijímajú desiatky pacientov s ochorením COVID-19. Medzi nimi sú stále častejšie aj mladšie vekové kategórie. Obsadenosť lôžok sa počas uplynulého týždňa pohybovala na úrovni 80 až 85 percent. Počas tohto týždňa sa počet hospitalizovaných pohybuje na úrovni 290 pacientov. „Čiže pod hranicou 300, ktorú sme zaznamenávali viac než mesiac,“ spresnila. V kritickom stave je 56 pacientov, 24 potrebujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.



Úmrtnosť sa podľa nej zvýšila. Kým v predošlých mesiacoch bola na úrovni 23 až 24 percent, v súčasnosti dosahuje takmer 30 percent. „Zaznamenávame, že pacienti prichádzajú vo veľmi vážnom stave, s pomerne rozvinutým ochorením COVID-19 a často s mnohými pridruženými ochoreniami,“ dodala Krišková.



Proti ochoreniu COVID-19 je prvou dávkou zaočkovaných doposiaľ 75 percent zdravotníkov UNLP a druhou dávkou 70 percent. Ďalší sa na vakcináciu postupne prihlasujú. „Sledujeme jednoznačný pokles pozitívnych zamestnancov po druhej dávke očkovania. Trend zlepšovania po vakcinácii je badateľný predovšetkým na covidových oddeleniach,“ uviedla. V karanténe je momentálne do 40 zamestnancov nemocnice. „Oproti minulým mesiacom, keď sme mali v karanténe 150 až 200 zdravotníkov, je to jednoznačné zlepšenie. Únava a vyčerpanosť sú však nesmierne, zdravotníci pracujú v maximálnom tempe už piaty mesiac,“ pripomenula s tým, že v UNLP Košice aktuálne vypomáha 170 medikov, 25 kňazov a desať dobrovoľníkov.