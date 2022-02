Počet prípadov COVID-19 v Trnavskom kraji zostal na rovnakej úrovni

Trnava 16. februára (TASR) – Počet prípadov ochorenia COVID-19 bol v 6. kalendárnom týždni (do 13. 2.) v Trnavskom kraji zhruba na rovnakej úrovni ako v týždni predchádzajúcom. Hygienici zaznamenali podľa riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáša Hauka spolu 15.252 prípadov, sedem dní predtým to bolo 15.471.



Najvyšší počet chorých na 100.000 obyvateľov je v súčasnosti v okresoch Hlohovec (2569) a Trnava (2291), v nich a tiež v okrese Piešťany je zároveň zaznamenaný najväčší nárast chorobnosti. Vo vekovej skupine nad 65 rokov bolo zaevidovaných za posledných sedem dní spolu 654 prípadov ochorenia, čo predstavuje nárast o 15 percent. "Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 16 pacientov, je to viac o 33 percent. V súvislosti s COVID-19 zomrelo šesť pacientov," uviedol Hauko. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť je v kraji vo februári vo vekovej skupine 10- až 14-ročných a 15- až 19-ročných osôb.



V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec bolo zaevidovaných 6962 prípadov ochorení COVID-19, čo je nárast o 13 percent. Najčastejším miestom nákazy boli domácnosti a školské zariadenia. Z celkového počtu bolo 1811 detí a adolescentov do 19 rokov. V karanténe je v týchto okresoch spolu 70 tried v materských školách (MŠ), 12 MŠ je zatvorených, 268 tried v základných školách (ZŠ), jedna ZŠ je zatvorená, a tiež 135 tried na stredných školách.