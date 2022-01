Počet prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Poprad prudko stúpa

Poprad 25. januára (TASR) – Počet pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 v okrese Poprad prudko rastie. „Došlo k nárastu v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami o 150 percent, pričom 35 percent prípadov tvorí mládež a deti do 18 rokov,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Mária Pompová.



Dodala, že v minulom týždni bolo v okrese zatvorených 81 tried v školských zariadeniach. Na druhej strane však zatiaľ stále klesá počet hospitalizovaných pacientov v nemocnici Poprad aj v národnom ústave vo Vyšných Hágoch. Hygienici zatiaľ nezaznamenali žiadne väčšie ohniská nákazy.



„Prudký nárast sme zaznamenali v podstate minulý týždeň. Dá sa to pripísať jednak príchodu variantu omikron a tiež tomu, že sa deti vrátili do škôl a začali sa združovať v kolektívoch,“ domnieva sa Pompová.



V popradskej nemocnici je aktuálne osem pacientov na covidovom oddelení so špeciálnym režimom. Podľa hovorkyne nemocnice Sylvie Galajdy sú ďalšie dve deti na detskom covidovom oddelení. „Nikto z hospitalizovaných nepotrebuje umelú pľúcnu ventiláciu ani podporu high-flow. Aplikuje sa im len tzv. kyslíková liečba,“ uviedla Galajda. Dodala, že situácia sa v nemocnici zatiaľ dramaticky nemení a počet pacientov je porovnateľný s minulým týždňom.



Rovnaká situácia je podľa Pompovej aj v susedných okresoch Kežmarok a Levoča, kde taktiež zaznamenali vysoký nárast pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. V tejto súvislosti odporúča prísne dodržiavať opatrenia, nosiť respirátor na verejnosti, udržiavať si odstup od ostatných, vyhýbať sa priestorom s množstvom ľudí a tiež doplniť si očkovanie.