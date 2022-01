V Košiciach od minulého týždňa začal stúpať počet prípadov s COVID-19

Košice 26. januára (TASR) – Počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 v Košiciach začal opäť stúpať od minulého týždňa. V meste a jeho okolí denne pribúda 378 nových prípadov. Uviedla to riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Zuzana Dietzová na stredajšom zasadnutí Krízového štábu mesta. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



"Uplynulý týždeň bolo v Košiciach celkovo 2645 pozitívnych osôb, z čoho deti a mládež do 18 rokov tvoria takmer 38 percent. U detí je to dvojnásobok toho, čo sme zaznamenali počas tretej vlny," povedala s tým, že v súčasnosti neevidujú žiadne lokálne ohnisko nákazy.



Na ochorenie COVID-19 podľa jej slov zomrelo od začiatku pandémie v Košiciach celkovo 1090 ľudí, z toho 63 percent z nich počas uplynulého roka. V januári tohto roka pribudli zatiaľ dve úmrtia.



Podľa primára Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Martina Novotného nie je otázkou kedy omikron príde, ale v akej miere. Kým má v UNLP u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 zatiaľ 90-percentný podiel variant delta, čoskoro sa to zmení. "Problémy kvôli omikronu nastanú prakticky všade. Budú vypadávať nielen zdravotníci, ale ťažkosti môžu nastať aj pre ľudí, ktorí sa budú chcieť dostať k svojim obvodným lekárom. Mnohí z nich však z dôvodu práceneschopnosti nebudú ordinovať," pripomenul s tým, že najlepšia ochrana pred vírusom je nosenie kvalitného respirátora.



Regionálni hygienici na základe nahlásených údajov z košických nemocníc evidovali k utorku (25. 1.) 104 hospitalizovaných pacientov, ktorí sa liečia z ochorenia COVID-19, pričom viac ako 70 percent nebolo zaočkovaných. Na umelej pľúcnej ventilácii je 14 z nich.



V súčasnosti je v Košiciach zaočkovaných celkovo 49,7 percenta obyvateľov, v okrese Košice – okolie je to o vyše osem percent menej. Čo sa týka zaočkovanosti ľudí nad 65 rokov, priamo v meste je to 66,58 percenta, v okolí 64,42 percenta.



RÚVZ podľa Dietzovej začne od budúceho mesiaca robiť pre celé východné Slovensko vo vlastnom laboratóriu sekvenácie z pozitívnych vzoriek testov, ako aj zo vzoriek čističky odpadových vôd v Kokšov-Bakši. "Z doterajších údajov im vyplynulo, že koncentrácia vírusových látok v odpadových vodách od začiatku novembra až doteraz výrazne klesala, avšak riaditeľka košického RÚVZ predpokladá od budúceho týždňa ich nárast," uvádza magistrát.



Košickí hygienici v súčasnosti v Košiciach evidujú 66 mobilných odberných miest, v 52 robia výlučne antigénové testy, v desiatich antigénové a PCR testy a v štyroch len PCR testy.