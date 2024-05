Počet prvákov v Prievidzi sa oproti minulému roku výrazne nezmenil

Prievidza 10. mája (TASR) - Počet detí, ktoré v septembri nastúpia na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, sa oproti minulému roku výrazne nezmení. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Zápisy do šiestich ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutočnili 24. apríla. Na základe podaných prihlášok odbor školstva mestského úradu eviduje 393 žiadostí.



"Presný počet prvákov zatiaľ nie je jasný, nakoľko u približne 50 detí sa realizujú pedagogicko-psychologické vyšetrenia. Nie je tak možné povedať presný počet detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka ZŠ a koľko ich bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní," povedala vedúca odboru školstva Beata Révayová. Číslo však podľa nej bude zrejme podobné ako v minulom roku.



Školy majú do 15. júna povinnosť vydať rozhodnutia o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, po tomto termíne bude zrejmý konečný počet žiakov, ako aj tried v ročníku ZŠ.