Počet ružomberských poslancov by sa mal znížiť z terajších 25 na 16

Ružomberok 22. mája (TASR) - Počet mestských poslancov v Ružomberku by sa mal v budúcom volebnom období znížiť z terajších 25 na 16. Mestské zastupiteľstvo to odsúhlasilo na ostatnom rokovaní. Zníženie musia ešte definitívne potvrdiť aj v ďalšom hlasovaní, spravidla 65 dní pred voľbami do orgánov samosprávy obcí.



Ružomberčania budú v najbližších komunálnych voľbách v roku 2026 voliť v piatich volebných obvodoch. "V Bielom Potoku, Černovej, Hrboltovej, Rybárpoli si zvolia po jednom poslancovi, vo volebnom obvode mesto môžu odovzdať dôveru 12 poslancom. V súčasnosti je mesto rozdelené na 11 volebných obvodov," uviedol hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Návrh na zníženie počtu mestských poslancov a určenie volebných obvodov predložil primátor Ľubomír Kubáň. "K tejto myšlienke som sa znova vrátil, kedysi sme ju predkladali ešte ako poslanci mestského zastupiteľstva. No na vážne politické zmeny nebola vtedy vôľa," vysvetlil.



Cieľom návrhu je podľa Miškovčíka vyššia efektivita a flexibilita mestského zastupiteľstva. Doplnil, že primeranú a účelnú redukciu počtu poslancov a volebných obvodov navrhol predkladateľ tak, aby nebolo ohrozené bezproblémové plnenie úloh mestského zastupiteľstva.