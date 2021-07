Počet rýb, ktoré hromadne uhynuli na rieke Hron, narastá

Banská Bystrica 28. júla (TASR) – Množstvo rýb, ktoré hromadne uhynuli na rieke Hron, narastá a ich presný počet tak zatiaľ nie je známy. Pre TASR to v stredu povedala Tamara Lesná, hovorkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ktorá udalosť rieši podľa zákona ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd.



Ako dodala, tento prípad ešte nie je uzavretý a zatiaľ sa nedá určiť ani dopad na životné prostredie. Podľa inšpekcie bola k utorku (27. 7.) na rieke Hron vyzbieraná viac ako tona uhynutých rýb, ktoré boli odvezené do kafilérie. Medzi uhynutými druhmi rýb boli podľa ochranárov zistené aj viaceré druhy európskeho významu ako napríklad hlavátka podunajská, mrena karpatská, boleň dravý či hrúz bieloplutvý. Spoločenskú hodnotu uhynutých chránených druhov živočíchov určí Štátna ochrana prírody SR po skončení zberu.



Hromadný úhyn rýb na rieke Hron spozorovali rybári v zakalenej, zapáchajúcej a nepriehľadnej vode v pondelok (26. 7.) ráno pri obci Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom. Znečistenie vodného toku mal spôsobiť únik digestátu z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen po tom, ako pád stromu v dôsledku búrky spôsobil roztrhnutie vaku využívaného na jeho uskladnenie. Pôvodcovi znečistenia rieky Hron, ktoré spôsobilo hromadný úhyn rýb, hrozí pokuta do výšky 165.000 eur.