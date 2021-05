Počet sčítaných v Prešovskom kraji sa zvýšil na viac ako 88 percent

Prešov 25. mája (TASR) – Počet sčítaných obyvateľov Prešovského kraja sa zvýšil na viac ako 88,6 percenta. Ku koncu marca to bolo 82,6 percenta sčítaných. V Prešovskom kraji sa od začiatku asistovaného sčítania sčítalo takmer 50.000 obyvateľov, čo predstavuje šesť percent. Prešovský kraj naďalej v asistovanom sčítaní vedie v rámci SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Ako povedala, asistované sčítanie najrýchlejšie napreduje v obci Lomnička, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného sčítania 75,7 percenta. Druhou najlepšou obcou je obec Zbudské Dlhé, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného sčítania 68,8 percenta.



"Prešovský kraj veľmi zodpovedne pristúpil k asistovanému sčítaniu, za čo patrí samospráve vďaka. Aj tu sme nútení apelovať na samosprávu v obciach, kde je podiel sčítaných obyvateľov pod 50 percent. Obyvatelia a aj samospráva sa môžu oprieť takmer o 2000 vyškolených asistentov, ktorí pomáhajú obyvateľom. Preto zdôrazňujeme, aby samospráva v týchto obciach neváhala a zintenzívnila asistované sčítanie," uviedla generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.



Asistované sčítanie sa začalo 3. mája, bude trvať do 13. júna. Je určené pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania. V druhom týždni asistovaného sčítania sa celkový počet sčítaných v SR zvýšil na 4.950.450 obyvateľov, čo predstavuje takmer 88 percent. Spolu sa od začiatku projektu asistovane sčítalo už 106.443 obyvateľov, čo sú takmer dve percentá obyvateľov SR. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.