HZS: Počet smrteľných nehôd v horách vzrástol viac ako o 56 percent

Poprad 12. novembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali počas letnej turistickej sezóny od polovice júna do konca októbra v 480 prípadoch. V porovnaní s minulým rokom za rovnaké obdobie je to nárast o takmer tri percentá. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol i počet smrteľných nehôd o viac ako 56 percent. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.



Najviac výjazdov bolo po nehodách zapríčinených pádom na zem, potom pri náhlom zhoršení zdravotného stavu, uviaznutí a zablúdení. Najsilnejšie mesiace, čo sa zásahov týka, boli júl a august. Operačné stredisko tiesňového volania prijalo v hodnotenom období celkovo 548 tiesňových volaní. Nie vo všetkých prípadoch bol potrebný výjazd záchranárov. Volajúcim vedeli operátori HZS hlavne pri zablúdení pomôcť aj telefonickou navigáciou s pomocou lokalizačného linku či aplikácie HZS, ktorú užívatelia častejšie začínajú využívať aj na privolanie pomoci. Operátori bez nutnosti výjazdu horských záchranárov pomohli počas letnej sezóny osobám v núdzi 68-krát.



Záchranári HZS počas leta pomáhali najčastejšie Slovákom, a to v 235 prípadoch, Poliakom 63-krát, českým turistom 62-krát, ostatní boli návštevníci horských oblastí z ďalších 12 krajín.



V spomenutom období záchranári zasahovali aj pri 25 smrteľných nehodách. Priemerný vek osôb, ktoré počas leta zahynuli, je 52,4 roka. V porovnaní s minulým rokom za rovnaké obdobie je to percentuálny nárast o 56,25 percenta.



"Bezpečný pohyb na horách je ovplyvňovaný množstvom prírodných faktorov, ale aj ľudských. Pri aktivitách v horskom teréne pomôže v prvom rade už samotná prevencia. Svedomitým plánovaním túry, jej prípravou a sledovaním počasia značne znížime riziko nehody," uvádza HZS.



Ako zdroj informácií môžu ľudia využiť webové stránky Horskej záchrannej služby hzs.sk, laviny.sk, prípadne rôzne webové stránky o počasí. V zime netreba zabúdať na potrebnú zimnú výstroj a výzbroj, teplé a náhradné oblečenie, zdroj svetla či dobre nabitý mobilný telefón. Rovnako je potrebné mať uzatvorené poistenie na zásah HZS, ktoré počas letných mesiacov nemalo približne 20 percent turistov. V prípade núdze v horskom teréne je potrebné kontaktovať linku tiesňového volania 18300.