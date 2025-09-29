< sekcia Regióny
Počet študentov KU v Ružomberku stúpa už tretí rok po sebe
Študenti fakulty zdravotníctva budú v novom akademickom roku svedkami budovania simulačného centra Skill Care, na ktoré KU získala 10 miliónov eur.
Autor TASR
Ružomberok 29. septembra (TASR) - Počty študentov Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku stúpajú tretí rok po sebe. Počas aktuálneho akademického roka 2025/2026 bude na KU študovať 3747 študentov. Najviac ich bude na pedagogickej fakulte, potom na fakulte zdravotníctva, teologickej fakulte a filozofickej fakulte. Ako TASR informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo, viac študentov mala univerzita naposledy v akademickom roku 2016/2017.
„Univerzita je ekosystémom vnútorných i vonkajších vzťahov a teším sa, že sa nám ich darí rozvíjať. Verím, že nový rok bude pre nás úspešný, že prispejeme ďalej k rozvoju vzdelanosti a že sa u nás naši mladí priatelia budú cítiť dobre,“ uviedol rektor univerzity, ekológ a odborník na životné prostredie Jaroslav Demko.
Študenti fakulty zdravotníctva budú v novom akademickom roku svedkami budovania simulačného centra Skill Care, na ktoré KU získala 10 miliónov eur. Študenti filozofickej fakulty nastúpia do vynovených priestorov, ktoré v roku 2025 prešli modernizáciou s cieľom úspory energie. Zmenami prechádza aj Poradenské centrum KU, knižnica a iné súčasti univerzity.
KU si pripomína 25. výročie od svojho založenia. „Akademický rok bude okrem študijných povinností spríjemnený viacerými slávnosťami a kampaňami. Už v novembri bude KU súčasťou Týždňa vedy a techniky, nasledovať bude celouniverzitný Deň otvorených dverí, ktorého prvé kolo sa tradične uskutočňuje v novembri,“ priblížil Mydlo.
Dodal, že prvou univerzitnou udalosťou s celoslovenským záberom v novom kalendárnom roku bude Nedeľa Katolíckej univerzity, ktorá sa slávi poslednú januárovú nedeľu. Na programe je aj druhé kolo Dňa otvorených dverí a multižánrový festival UNIUM, ktoré sa uskutočnia začiatkom roka 2026.
