Počet tried v škole v Suchej nad Parnou nestačí, musia pristavať nové

Suchá nad Parnou 3. marca (TASR) – V obci Suchá nad Parnou pri Trnave potrebujú zvýšiť kapacitu miestnej základnej školy, pretože už nepostačuje. Využili doteraz všetky možnosti vo svojich dvoch budovách, na zriadenie nových tried už niet miesta. Na rad preto musí prísť prístavba a rozšírenie, podľa starostu Martina Glončáka majú záujem do leta pripraviť projektovú dokumentáciu a následne začať realizovať ďalšie kroky. Kým sa dostanú do finále, nevyhnú sa od budúceho školského roka pravdepodobne na prechodný čas inštalácii kontajnera s triedami.



V posledných rokoch vzrástol počet školopovinných detí nielen v Suchej nad Parnou, ale aj v spádových obciach Zvončíne, Košolnej i Dlhej, ktorých deti túto školu navštevujú. Súvisí to predovšetkým s rozrastaním sa obcí, a to najmä masívnou bytovou výstavbou. Obce sú v blízkom susedstve krajskej Trnavy, ponúkajú však nižšie ceny za pozemky, čo je zaujímavé nielen pre domácich, ale aj Trnavčanov. "Chýbajú nám tri triedy," konštatoval Glončák pre TASR. Ešte donedávna mala škola vo väčšine ročníkov po jednej triede, teraz musí otvárať po dve triedy vo všetkých ročníkoch.



Základnú školu v Suchej nad Parnou postavili podľa starostu v roku 1957. Má dva pavilóny, stavebné práce sa dotknú menšieho z nich, kde je aj školská jedáleň. Jej kapacitu chce obec pri tejto príležitosti takisto zvýšiť, spolu s modernizáciou kuchyne, počíta sa aj s prekrytím spojenia medzi objektmi, výstavbou sociálnych zariadení a priestorov pre pedagógov. "Konečný rozpočet stavby v tejto chvíli ešte nemáme stanovený, pôjde zhruba o 800.000 eur. Chceme sa uchádzať o prostriedky z niektorej z výziev, obec takúto položku vo svojom rozpočte nedokáže vyčleniť," povedal. Ak by bola potrebná finančná spoluúčasť, majú s väčšinou spádových obcí predbežnú dohodu, že sa budú podieľať podľa prepočtu žiakov.